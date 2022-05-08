Погода в Санкт-Петербурге на 9 мая

Синоптики обещают на 9 мая в Санкт-Петербурге ветер, плюсовую температуру и отсутствие неблагоприятных метеорологических явлений.

Следует ожидать переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер – северо-западный и западный: после заката около 4-9 м/с, после рассвета около 7-12 м/с.

Температура воздуха: +1… +3 °C ночью, +9… +11 °C днем. Атмосферное давление будет повышаться.