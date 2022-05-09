Die Welt: Греция помогает России обойти «нефтяные» санкции ЕС

Немецкий обозреватель Даниель Ветцель считает, что Россия нашла способ обойти «нефтяные» санкции Евросоюза.
Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в порты Европы, несмотря на введенный ЕС запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.
Он напомнил, что 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против РФ, который запрещает практически трем тысячам российских судов заходить в европейские порты. Однако членам ЕС разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медтранспорте или импорте энергии. Спустя месяц о строгом соблюдении ограничительных мер не идет и речи, заявил автор материала.
По словам публициста, обходить санкции России помогает Греция, которая обладает крупнейшим танкерным флотом в мире. Греческие судовладельцы расширяют бизнес с РФ. К примеру, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в нидерландском порту и направился в Сингапур. Кроме того, растет число отправлений в Индию, КНР и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли в три раза.
По данным страховой компании Lloyd’s, в апреле из портов Приморск, Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых были под флагом Греции. То есть по сравнению с 2021 годом республика втрое повысила долю в транспортировке нефти из России.
Как утверждает Welt, Афины выступают против нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Такая мера должна войти в шестой пакет антироссийских санкций ЕС.