Эксперты рассказали, насколько грибным будет этот год в Ленобласти

«Невские новости» узнали, насколько грибным будет этот год в Ленобласти и Петербурге.

Грибник, автор канала «Грибоведы РФ» Николай Будник заявил, что заранее определить, будет ли год грибным, довольно сложно. По его словам, никакой закономерности здесь нет, поэтому дело это непредсказуемое.

«Бывает очень засушливый год — ну все, думаешь, ничего нет. А потом чуть-чуть дожди брызнули — и там их столько! <…> А бывает, что вроде и сыро, и все хорошо, а грибам настолько хорошо жить, что они просто грибницей вегетативно размножаются. То есть растет грибница, а плоды не дает», — рассказал Будник.

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Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков дал более точный прогноз. Специалист уверен, что сезон будет богат на грибы, потому в Ленобласти уже сейчас идет мощная первая волна строчков и сморчков.