Владимир Путин назначил врио глав пяти российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав пяти регионов: Рязанской, Саратовской, Томской, Кировской областей, а также Республики Марий Эл.
Ранее стало известно, что 10 мая главы пяти регионов России объявили об отставке, а также о том, что не собираются выставлять свои кандидатуры на грядущих выборах.
Как сообщает агентство ТАСС, глава государства Владимир Путин подписал указы о назначении в Томскую, Кировскую, Саратовскую, Рязанскую области и Республику Марий Эл временно исполняющих обязанности глав регионов.
Согласно президентскому указу, врио губернатора Томской области назначен бывший замглавы управления Кремля по внутренней политике Владимир Мазур.
В Кировской области исполнять обязанности главы будет экс-референт Кремля Александр Соколов.
В Саратовскую область назначен Роман Бусаргин, а в Рязанскую – Павел Малков, который был директором Росстата.
Врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев.