Владимир Путин назначил врио глав пяти российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав пяти регионов: Рязанской, Саратовской, Томской, Кировской областей, а также Республики Марий Эл.

Ранее стало известно, что 10 мая главы пяти регионов России объявили об отставке, а также о том, что не собираются выставлять свои кандидатуры на грядущих выборах.

Как сообщает агентство ТАСС, глава государства Владимир Путин подписал указы о назначении в Томскую, Кировскую, Саратовскую, Рязанскую области и Республику Марий Эл временно исполняющих обязанности глав регионов.

Согласно президентскому указу, врио губернатора Томской области назначен бывший замглавы управления Кремля по внутренней политике Владимир Мазур.

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В Кировской области исполнять обязанности главы будет экс-референт Кремля Александр Соколов.

В Саратовскую область назначен Роман Бусаргин, а в Рязанскую – Павел Малков, который был директором Росстата.

Врио главы Марий Эл назначен Юрий Зайцев.