«Ночь музеев» 2022 года: когда пройдет и куда сходить в Ленобласти и Санкт-Петербурге?

В 2022 году традиционная акция «Ночь музеев» начнется в шесть часов вечера 21 мая и продлится до шести утра 22 числа. Свои двери для участников мероприятия откроют свыше ста музеев, галерей и других заведений культуры в Северной столице и Ленобласти. Рассказываем, куда можно попасть и что для этого необходимо предварительно сделать.

Ежегодные мероприятия акции «Ночь музеев» принято проводить в ближайшие выходные дни к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В 2022 году акция выпадает в ночь с 21 на 22 мая. Многие учреждения культуры будут работать до шести утра, в других же предусмотрен вечерний променад — до 23:00.

Что готовит «Ночь музеев» в 2022 году?

Нынешний год ознаменован памятной датой — 350 лет со дня рождения Петра I, который своими реформами затронул множество сфер жизни как нашей страны, так и города на Неве. Именно его правление считается началом координат сегодняшней реальности. В связи с этим темой 2022 года стала «Точка отсчета».

Участвующие в акции музеи, галереи, выставочные и концертные залы, а также библиотеки расскажут посетителям, каким образом в разные исторические периоды научные открытия и социальные явления, отдельные люди и события трансформировали представления о имеющейся данности. Зрители смогут лицезреть экспонаты, которые стали родоначальниками многих музейных коллекций.

Какие мероприятия пройдут в Петербурге?

В Музее Хлеба на улице Михайлова, 2 гости мероприятия смогут ознакомиться с рецептами изготовления хлеба, которые появились в России в период правления последнего царя всея Руси. Помимо этого, все желающие узнают об особенностях готовки и употребления хлебобулочных изделий тех времен, о местах, где их можно было приобрести и смогут лицезреть кусочек хлеба, испеченный по рецепту петровской эпохи.

Музей печати, расположенный на набережной реки Мойки, 32, раскроет важные моменты книгопечатанья при Петре I и поведает зрителям об алфавитной реформе.

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры на Чернорецком переулке, 2А/179 точкой отсчета стал камень, поэтому его рассмотрят как материал для творческих плодов и составную часть монументов, набережных и изысканных строений Северной столицы.

Большой зал петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича раскроет тему «Точка отсчета» в отношении истории концертного зала, академической музыки и джаза.

Также участниками акции станут Музей железных дорог, Российский этнографический музей, Музей политической истории России, Военно-морской музей, Артиллерийский музей, Кунсткамера, Государственный музей-заповедник «Царское село», Музей театрального и музыкального искусства, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и другие учреждения культуры другие.

В этом году впервые в рамках «Ночи музеев» можно будет посетить Дворец Петра I в Стрельне. Также для гостей станет доступен, закрытый ныне для посещения, новый филиал «Невский, 19» Музея городской скульптуры. Часть мероприятий пройдут на свежем воздухе. Например, Русский музей организует программу в Летнем саду, а сотрудники Центрального выставочного зала «Манеж» проведут экскурсионные прогулки по Петербургу.

«Ночь музеев» в Ленобласти

Ленинградцев ожидают выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, квесты и конкурсы, а также встречи с интересными людьми под эгидой общей темы «Точка отсчета». В акции примут участие:

Выборгский замок;

«Эрмитаж – Выборг»;

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге;

Музей-крепость «Корела» в Приозерске;

Музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске;

Музей «Дорога Жизни» в городе Всеволожск;

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске;

Музей «Кобона: Дорога Жизни» в деревне Кобона Кировского района;

Музей истории города Шлиссельбурга в Кировском районе;

Тосненский историко-краеведческий музей;

Большой Гатчинский дворец;

Приоратский дворец в Гатчине;

«Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино Гатчинского района;

«Дом станционного смотрителя» в деревне Выра Гатчинского района;

Музей-усадьба «Суйда» в поселке Суйда Гатчинского района;

Киришский историко-краеведческий музей;

Музей-усадьба Н.К. Рериха в деревне Извара Волосовского района;

Лужский историко-краеведческий музей;

Ивангородский музей в Кингисеппском районе;

Копорская крепость в селе Копорье Ломоносовского района;

Сланцевский музей;

Кингисеппский музей;

Сосновоборский художественный музей современного искусства;

Староладожский музей-заповедник в селе Старая Ладога Волховского района;

Музей истории города Волхова,

Киришский музей;

Лодейнопольский музей;

Подпорожский музей,

Пикалевский музей в Бокситогорском районе;

Тихвинский историко-мемориальный музей и архитектурно-художественный музей;

Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине.

Подробную информацию о сеансах можно посмотреть на сайте «Ночь музеев в Ленинградской области | ГБУК ЛО «Музейное агентство». Во многих музеях и крепостях билеты приобретаются на месте, но лучше уточнить информацию в отношении конкретных объектов по указанным номерам телефонов.

Что нужно для участия в мероприятии?

Все задействованные программы в Северной столице запланированы по сеансам, а количество билетов на каждый — ограничено. Это связано с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции. Билеты доступны только в онлайн-режиме, где сразу требуется указать желаемый для посещения объект и время визита. Для тех, кто планирует посетить один музей, стоимость билета составит 150 рублей, три музея — 400 рублей, а для прогулки в пять — 500 рублей. В сопровождении родителя, оплатившего сеанс, один ребенок до семи лет может пройти бесплатно. Распечатывать билет не обязательно: при посещении указанного музея достаточно показать его на смартфоне. Посмотреть перечень доступных для акции учреждений культуры и предлагаемыми программами в Санкт-Петербурге можно на официальном сайте мероприятия «Ночь музеев».