Уровень доверия россиян к ТВ за месяц упал на треть

Доля россиян, которые доверяют информации на телевидении, после начала военной спецоперации на Украине снизилась на 10 %.

При этом в России выросло доверие к телеграм-каналам и соцсетям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование международной рекламной группы GroupM.

Если в середине марта ТВ доверяли 33 % россиян, то к концу апреля эта цифра упала до 23 %. Меньше всего информации с экранов телевизоров верят жители столицы — всего 21 %.

Упало доверие и к интернет-СМИ — с 26 % до 23 %. Однако к новостям из глобальной сети стали лояльнее относиться люди старшего возраста, от 45 до 60 лет. Надежными источниками сайты считают 25 % таких респондентов (против 20 % в марте). Уровень доверия к телеграм-каналам вырос с 19 % до 23 %.