Ленобласть поможет восстановить город Енакиево в ДНР

Ленобласть поддержит Енакиево на востоке ДНР в восстановлении мирной жизни. В настоящий момент в городе работает делегация региона.

Как сообщил Александр Дрозденко в своем telegram-канале, список задач будет уточнен, когда представители Ленобласти вернутся с Донбасса. Но уже сейчас ясно, что потребуется помощь специалистов строительного и социального блоков.

«По возвращении с Донбасса представителей области уточним объем помощи и наши возможности. Работать будем в рамках соглашения, которое подпишем с главой администрации Енакиево», — пишет Дрозденко.

Как рассказал ТАСС глава администрации Енакиево Роман Храменков, в первую очередь необходимо восстановить разрушенный детский сад, школы в городе Углегорске, а также закупить оргтехнику для учебных заведений и различной коммунальной техники.