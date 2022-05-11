В Финском заливе начинает действовать запрет на добычу судака и леща

В российской части ввод Финского залива с 20 мая по 30 июня 2022 года вводится запрет на добычу рыбы. Ограничения законодательно закреплены Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и должны соблюдаться абсолютно всеми.

Так, до конца июня запрещено ловить судака и леща. Круглогодичный запрет действует на добычу атлантического лосося (семги), кумжи (форели), атлантического осетра, они включены в перечень особо ценных видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба пограничников ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты уже привлекли к административной ответственности более 240 лиц. Изъято более 50 кг незаконно добытой рыбы, более 1 700 метров сетей. Общая сумма штрафов составила более 500 тысяч рублей.

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала календарь с лучшими днями для рыбалки в мае на территории Ленобласти.