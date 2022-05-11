Экомилиция оштрафовала на 1 млн рублей недобросовестных перевозчиков отходов с начала года

В ходе выездных рейдов экомилиция проверила более 200 перевозчиков отходов с начала года. Треть из них не были подключены к системе ГЛОНАСС.

Недобросовестных перевозчиков привлекли к административной. Выписано штрафов на общую сумму более 1 млн рублей с начала 2022 года.

Чаще всего специалисты выезжали на проверку во Всеволожский, Кингисеппский и Ломоносовский районы. Отмечается, что в рейдах участвуют и представители местной администрации или МВД для того, чтобы обеспечить возможность штрафовать нарушителей или забирать спецтранспорт на штраф-стоянку.

Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.