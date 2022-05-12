В Роскачестве объяснили, как мошенники могут оформить кредит без ведома человека

Процедура получения займов и кредитов упростилась, оставив массу лазеек для мошенников. В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали, можно ли оформить кредит без ведома человека.

Так, сообщение о том, что «вам одобрен кредит на определенную сумму» еще не означает, что кредит уже на вас взят. Бывает так, что это обычная тактика заманивания клиентов.

Для банков и МФО все более распространенной становится практика выдачи небольших сумм при оформлении заявки онлайн, для которой от заявителя нужны всего лишь паспортные данные, фото или скан паспорта.

А для небольшого кредита может быть достаточно данных паспорта и СНИЛС. Оформление происходит без личного присутствия, поэтому важно не «светить» свои данные в социальных сетях.

Кроме того, в случае потери смартфона на вас могут оформить кредит. Например, если его украли или он был утерян, а вы не успели заблокировать СИМ-карту.

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Если на банковском приложении не установлены достаточные меры защиты, мошенники могут успеть взять кредит через приложение. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют бережно относиться к своему паспорту, не отсылать его сканы или фото на подозрительные сайты, устанавливать дополнительные уровни идентификации на телефоне и в банковском приложении, а также проверять свою кредитную историю, отмечается на сайте Роскачества.