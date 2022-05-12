Компания Microsoft запретит использование Windows 11 без регистрации

Подключение к интернету станет обязательным во время установки операционной системы.

Журналисты из Windows Latest рассказали о нововведениях, которые появятся в Windows 11 22H2. Установить операционную систему можно будет только при наличии учетной записи Microsoft, а также подключения к интернету.

В домашней версии новой операционной системы уже появилось требование использовать учетную запись Microsoft. Во время первой установки ОС, необходимо подключиться к интернету для ввода адреса электронной почты. Провести установку с локальной учетной записью невозможно.

Такой подход имеет свои плюсы, включая хранилище OneDrive и автоматическое подключение к ПО Microsoft. Ранее пользователи могли создать локальную учетную запись, ссылаясь на отсутствие Интернета. Обновления ожидаются в октябре текущего года.