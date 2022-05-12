Следующие длинные выходные ждут россиян в июне

В июне жителей России ждут трехдневные выходные. Как следует из производственного календаря, россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня.

День России, который празднуют 12 июня, в этом году выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник также станет выходным. Рабочая неделя в связи с праздником будет четырехдневной.

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Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре. Из-за Дня народного единства 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, а 4, 5 и 6 — выходными.

В Роструде напомнили, что нерабочий праздничный день не может стать причиной для снижения зарплаты работника, получающего оклад.