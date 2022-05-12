Транспортный фестиваль ограничит движение в центре Петербурга

В Петербурге с 19 по 21 мая пройдет третий Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. В связи с этим проезд по некоторым городским улицам будет ограничен.

Так, с 00.00 часов 17 мая до 23.59 21 мая вводится запрет движения на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского; по Кленовой улице; Манежной площади, Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади. Кроме того, с 00.00 до 17.00 часов 21 мая нельзя будет проехать по Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади, а также по площади Беллинсгаузена.

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Также вводятся временный запрет на парковку. Полный список ограничений можно узнать по ссылке.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдут конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставка инновационного транспорта, а также парад и выставка раритетов.

Тем временем похолодание сократит программу Фестиваля тюльпанов в Петербурге.