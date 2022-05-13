Определились первые финалисты Евровидения-2022

В Турине завершились полуфиналы международного песенного конкурса «Евровидения-2022». Организаторы объявили полный список финалистов.

Из первого полуфинала вышли участники из Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Греции, Норвегии, Украины и Нидерландов. Из второго — Финляндия, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Автоматически в финал прошли Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция. Всего за победу поборются 25 участников.

Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая. Участники из России и Белоруссии были исключены из конкурса из-за санкций.

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