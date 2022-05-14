Суббота встретит жителей Ленобласти теплой и солнечной погодой

Сегодня в регионе также пройдет Фестиваль корюшки.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, в Ленобласти ожидается преимущественно солнечная погода. Местами могут пройти кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +16…+17 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751,0 миллиметр ртутного столба и почти не будет меняться.