Биолог рассказал автомобилистам, как спасти жизнь при столкновении с лосем

В Ленобласти и Петербурге проходит миграция этого величественного и в тоже время опасного животного.

По словам биолога и автора канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, подавляющее большинство ДПТ с участием лосей происходит с молодых годовалых лосят. Дело в том, что они пытаются жить самостоятельно и зачастую, как очумелые носятся по лесу.

Биолог посоветовал, при виде лося остановиться и включить аварийку. Если вы не успеваете затормозить, лучше съехать на обочину или в кювет, но не коем случае не допускать столкновения с животным.

Однако если вы понимаете, что столкновения не избежать, ни в коем случае нельзя бросать руль. Водитель и пассажиры должны прижать голову и корпус к ближайшей стойке – так появится шанс спасти жизнь.