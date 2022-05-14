Стало известно, кто возглавил список вакансий с ежедневными выплатами в Ленобласти

На руки жители региона могут получить до 95 тысяч рублей.
В HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии с ежедневными выплатами заработной платы в Ленобласти.
Так, ТОП вакансий возглавил автокурьер, который может заработать до 95 тысяч рублей на руки. После автокурьера идет официант-бармен — до 80 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
Замыкают тройку лидеров повар и пекарь в ночную смену – от 64 тысяч рублей.
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02.05.2022 349