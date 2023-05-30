«Библиотеки будут жить!»: глава Аалто рассказала, чем интересны книжные учреждения в наши дни

27 мая в России отмечается день библиотек. Праздничная суббота несёт в себе напоминание о значимости библиотекарей и книжных учреждений. Рассказываем, в чем важность книгохранилищ и почему, по мнению директора библиотеки Алвара Аалто, они не исчезнут в цифровом мире.

«Однозначно, да, библиотеки будут жить! Библиотека осваивает все современные технологии, а электронная книга и бумажная замечательно живут рядом», — глава библиотеки Аалто Елена Рогозина.

Насколько сейчас популярны библиотеки?

Редакция ivbg.ru в прошлом году провела опрос в соцсети «ВКонтакте» на тему того, где читатели издания предпочитают добывать литературу для досуга и дальнейшего изучения. В нём приняли участие 142 человека. Большинство голосов поступило за вариант «Конечно, библиотеки!» — 48 респондентов (33,8%). Покупка книг в специализированных магазинах также заняла лидирующую позицию — 35 человек (24,65%) проголосовали «за». Третье место досталось «электронным вариантам литературы», где за этот ответ проголосовало 24 участников опроса (16,9%). 11 человек (7,75%) обмениваются интересующими изданиями с родственниками, друзьями и знакомыми. Есть и те, кто свои позицию обозначили однозначно «Не люблю читать» — 14 респондентов (9,86). И один человек предпочел вариант «Буккроссинг».

Под опросом одна из участниц отметила, что цены на книги в настоящее время — космические.

«Вы цены видели на книги? Раньше все сами собирали свои домашние библиотеки. Ибо могли. А у детей просто идет воровство их времени на отдых и досуг бесконечными выматывающими уроками», — высказалась Юлия Мельникова.

В ответ на это другой пользователь соцсети высказал свое мнение — книги не обязательно покупать.

«Так покупать книги в личное пользование никто не призывает! Пользуйтесь библиотекой, хотя сейчас все можно найти в интернете», — написал Владимир Сак.

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Директор библиотеки Аалто Елена Рогозина отметила, что посетителей в учреждении хватает. Наибольшую активность проявляют школьники и люди от 40 лет. Ученики школ выбирают не только ту литературу, которую проходят на уроках, но и книги для собственного досуга. За 2022 год библиотеку посетило 547 966 человек, когда как в 2021-м — 450 732, а число читателей составляло на конец прошлого года 55 975 пользователей (в 2021-м — 53 224). Что касается выдачи книг за прошлогодний период, то общее количество достигло 812 928 (в 2021 году -698 560). В подсчете учитывали печатные и электронные издания.

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Почему библиотеки в цифровом мире не станут пережитком прошлого?

Сейчас в библиотеках можно не только взять книги на дом и найти интересующую информацию, но и посетить концерт, выставку или пообщаться с любимым автором и единомышленниками. В выборгском хранилище знаний имени Алвара Аалто постоянно проходят различные мероприятия. За 2022 год состоялось 3112, так как в 2021 году — 2563. Сейчас обязательная запись имеется только на мероприятия, которые невозможно провести при большом скоплении людей.

27 мая в библиотеке Алвара Аалто в течение дня будут проходить мероприятия в рамках праздника «Общероссийский день библиотек». В программе: выставки, игры, экскурсии, акция «Книга с сюрпризом», всероссийская просветительская акция «Библиотечный диктант», награждение лучших читателей Премией библиотеки А. Аалто, а также концерт петербургского фортепианного дуэта Елены Лебедевой и Ольги Титовой.

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Как полняется библиотечный фонд?

«У нас счастливая библиотека, потому что наш учредитель понимает, насколько важно наличие новой литературы и свежей периодики, а также то, что электронная библиотека «Литрес» тоже должна быть у читателей. Нам выделяют средства на комплектование, на подписки как периодических изданий, так и на «Литрес», — рассказала ivbg.ru глава библиотеки.

Под подпиской понимаются те издания, которые востребованы пользователями. Сейчас в фонде библиотеки насчитывается свыше 418 тысяч книг.

Политика учреждения нацелена на расширение экземплярности коллекции фонда, поэтому заказывают обычно два наименования конкретной книги. В связи с этим, за некоторыми популярными произведениями может стоят очередь. Преимущественно заказывают художественную литературу, новинки, книги, которые стали победителями литературных конкурсов, свежие выходы популярных авторов. После поступления новых книг, которыми интересовались читатели, пользователям библиотеки сообщают об их наличии.

«Если у нас нет какого-то издания, но мы понимаем, что появляется к нему интерес, то на последующее полугодие это издание появится. То есть комплектование подписки идет у нас по полугодиям: на первое полугодие и на второе», — пояснила Елена Сергеевна.

Какими еще ресурсами обладают библиотеки?

Библиотека Алвара Аалто около шести лет сотрудничает с российским сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». Все читатели могут пользоваться им бесплатно. Для того, что получить доступ от библиотеки, необходимо подойти на стойку регистрации или оформить библиотечную подписку в онлайн-режиме. Книги выдаются на две недели. На руках можно иметь не более пяти. Но при использовании функции «убрать в архив» издание через какое-то время возвращается на полку, а читатель может взять другую книгу. Подтверждение на выдачу выбранной читателем литературы происходит в рабочее время библиотеки — с 11 часов утра до семи часов вечера. Заявку на книгу могут отклонить в случае узкой направленности издания и его большой стоимости.

«Самый пик развития «Литрес» в нашей библиотеке пришелся на 2020 год, когда случилась пандемия. Спасибо самому сервису, который позволил регистрировать пользователей в онлайне. Пошли завки. Поэтому именно тогда у нас было большое количество новых читателей на «Литрес» и пик книгооборота. Когда по-тихоньку начали снимать ограничения, читатели сохранились, но завершился массовый приток. Книговыдача растет с каждым годом и количество средств, которые мы закидываем на «Литрес», тоже увеличивается. Сейчас особо популярны аудиокниги», — озвучила Елена Рогозина.

Помимо «Литрес» в библиотеке Аалто есть виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Пользоваться ей можно только на территории библиотеки со стационарного компьютера, но само ее наличие расширяет количество изданий, с которыми можно ознакомиться в учреждении.

Помимо этого во многих книжных сокровищницах есть настольные игры. При библиотеке Аалто они доступны в читальном зале, в детском отделе и в филиале на Спортивной. Поиграть в настолки можно как семьей в обычный день, так и в любой другой компании на специальных акциях, которые периодически проводят в здании.

«Полка буккроссинга» — одна из особенностей нынешних библиотек. Подобный стеллаж под названием «Отдаем в хорошие руки» есть и в выборгском учреждении в детской библиотеке. Дети и взрослые могут выбрать понравившиеся издания и забрать их себе для дальнейшего ознакомления.

Сотрудники библиотек постоянно взаимодействуют с читателями, что является важным фактором сохранения подобных заведений в России. Библиотекари помогают постоянным читателям расширить круг интересов. Если они знают, что пользователь предпочитает определенный жанр, ему периодически предлагают литературу других направлений.

Одновременное использование книжного фонда и дополнительных привилегий читателей совместно с теплой и душевной атмосферой библиотек создают пространство, в которое хочется возвращаться за спокойствием и вдохновением.