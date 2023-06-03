Троицкая суббота: что за праздник и какие традиции ему свойственны?

Традиции праздника

На неделе до начала Троицких торжеств необходимо навести порядок в доме. При желании жилище можно украсить цветами и берёзовыми веточками.

С утра верующие ходят в церковь, чтобы передать священнику записки с именами усопших. После службы священнослужитель поминает ушедших в алтаре на литургии и панихиде. В храмах принято ставить свечи об упокоении на канун — специальный квадратный подсвечник с распятьем. Возле него обычно находится стол, где желающие кладут еду, которую затем благословляет духовное лицо церкви. После это подношения раздают нуждающимся.

В Троицкую субботу люди традиционно посещают кладбище, чтобы помянуть близких за ритуальной трапезой. Могилы украшают цветами. На них оставляют сладости. Живые делятся с усопшими родственниками рассказами о своей жизни и мыслями.

В это день принято сеять коноплю и ячмень, а также просить у родных прощения «за все». Раздача милостыни с просьбой помолиться за родственников также является традицией праздника.