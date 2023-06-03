Троицкая суббота: что за праздник и какие традиции ему свойственны?

Троицкая родительская суббота традиционно отмечается на 48-й день после Пасхи, перед Троицей. В 2023 году праздник выпадает на отмечается 3 июня. В чем смысл Троицкой субботы и какие традиции несёт в себе день, рассказывает ivbg.ru.
С утра верующие ходят в церковь, чтобы передать священнику записки с именами усопших. После службы священнослужитель поминает ушедших в алтаре на литургии и панихиде. В храмах принято ставить свечи об упокоении на канун — специальный квадратный подсвечник с распятьем. Возле него обычно находится стол, где желающие кладут еду, которую затем благословляет духовное лицо церкви. После это подношения раздают нуждающимся.
В Троицкую субботу люди традиционно посещают кладбище, чтобы помянуть близких за ритуальной трапезой. Могилы украшают цветами. На них оставляют сладости. Живые делятся с усопшими родственниками рассказами о своей жизни и мыслями.
В это день принято сеять коноплю и ячмень, а также просить у родных прощения «за все». Раздача милостыни с просьбой помолиться за родственников также является традицией праздника.
Узнать, будут ли все члены семьи живы к следующей Троицкой субботе, можно, принеся в дом на ночь свежесрубленную осину. Если на утро праздничного дня листики дерева зелёные, пусть и завявшие, то семейство не уменьшится. Почерневшие листья свидетельствуют о том, что в семье произойдет горе.
Девушки в этот день воздерживаются от купаний в водоёмах и одиночных прогулок в поле.