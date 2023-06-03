Троицкая суббота: что за праздник и какие традиции ему свойственны?

Автор: Маргарита Константинова
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Троицкая родительская суббота традиционно отмечается на 48-й день после Пасхи, перед Троицей. В 2023 году праздник выпадает на отмечается 3 июня. В чем смысл Троицкой субботы и какие традиции несёт в себе день, рассказывает ivbg.ru.

Троицкая суббота
Фото: pixabay.com
Значение праздника?
В этот день принято молиться об усопших. Люди вспоминают всех ушедших из жизни, прося о снисхождении благодати Святого Духа. Верующие произносят слова молитв, чтобы души приобщились к источнику спасения. Церковные каноны гласят: «У Бога все живы». Считается, что именно в Троицкую субботу Господь лучше всего слышит молитвы за души грешников.
Есть ли у Троицкой субботы другие названия?
Многие праздники имет несколько наименований. Троицкую субботу иногда величают: Родительская суббота, Семицкая суббота, Клечальная суббота, Духовная суббота, День духов, Пасха усопших, Маевая суббота, Троицкие родители или Зелёная суббота. В церковном обиходе её принято называть Вселенская родительская суббота.
Традиции праздника
На неделе до начала Троицких торжеств необходимо навести порядок в доме. При желании жилище можно украсить цветами и берёзовыми веточками.

С утра верующие ходят в церковь, чтобы передать священнику записки с именами усопших. После службы священнослужитель поминает ушедших в алтаре на литургии и панихиде. В храмах принято ставить свечи об упокоении на канун — специальный квадратный подсвечник с распятьем. Возле него обычно находится стол, где желающие кладут еду, которую затем благословляет духовное лицо церкви. После это подношения раздают нуждающимся.

В Троицкую субботу люди традиционно посещают кладбище, чтобы помянуть близких за ритуальной трапезой. Могилы украшают цветами. На них оставляют сладости. Живые делятся с усопшими родственниками рассказами о своей жизни и мыслями.

В это день принято сеять коноплю и ячмень, а также просить у родных прощения «за все». Раздача милостыни с просьбой помолиться за родственников также является традицией праздника.

Какие обряды можно провести в Троицкую субботу?
В этот день принято освящать травы. Хозяева совершают окуривания жилища и животных. Считается, что это поможет избежать возможных недугов и проблем, а домашнюю живность оградить от боязни грома.

Узнать, будут ли все члены семьи живы к следующей Троицкой субботе, можно, принеся в дом на ночь свежесрубленную осину. Если на утро праздничного дня листики дерева зелёные, пусть и завявшие, то семейство не уменьшится. Почерневшие листья свидетельствуют о том, что в семье произойдет горе.

Приметы
С наступлением праздника Пасхи усопших не стоит три дня подметать в доме. На четвёртый день необходимо сделать это в обязательном порядке.

Девушки в этот день воздерживаются от купаний в водоёмах и одиночных прогулок в поле.

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