Ильин день: что за праздник и каковы его традиции?

2 августа в России отмечается народно-христианский праздник Ильин день. Он пришел на смену языческому празднеству в честь Перуна — бога-громовержца. В этот день Церковь традиционно проводит богослужения, чтя память святого пророка Илии. Рассказываем о торжестве и сопутствующих ему традициях.

Кто такой пророк Илия и чем примечательна история его жизни?

Согласно писаниям, библейский пророк Илия с юного возраста воспринимал Единого Бога, отвергая язычество. Появившись на свет в Израильском царстве в IX веке до н.э., большую часть жизни он провел в пустыне за молитвами и постами.

Илия поймал царя Ахару с женой за поклонением культу Ваула и Астарты, наслав на земли засуху с сопутствующим голодом длительностью в три года. Бедствия закончились после казни языческих жрецов. В отместку супруга царя Иезавель изгнала пророка. Обзаведясь учеником — Елисеем, Илия обосновался на горе Хорив. Он первым, в соответствии с Ветхим Заветом, воскресил мертвого. Его последователь стал свидетелем того, как живой пророк вознесся на небо в огненной колеснице.

Святого Илию в России считают покровителем военно-воздушных сил.

Какие традиции и обряды присущи празднику?

Так как праздник является народно-христианским, то имеет как церковные, так и народные обычаи.

2 августа в православной Церкви проводят соответствующие богослужения, чтя память святого. В храмах читают божественную литургию и проводят крестный ход. Верующие освящают в церкви семена, прося у пророка принести хороший урожай.

Согласно народным традициям, в этот день устраивают богатый обед, выставляя на стол баранину и свинину, а также лепешки и свежий хлеб. На праздничную трапезу собираются все члены семьи, соседи и друзья. После застолья наступает время праздничной ярмарки и гуляний. В ходе последних водят хороводы с обрядовыми песнями и устраивают различные игрища. Считается, что в Ильин день необходимо проявить милосердие и накормить нуждающихся.

Есть ли запреты в Ильин день?

На праздник в честь памяти святого пророка есть несколько народных запретов:

нельзя работать в поле, заниматься уборкой, ремонтом и другими работами в доме, чтобы не разозлить святого Илию;

2 августа и на следующий день после торжества не стоит купаться в водоемах, иначе можно простудиться. Это связано с тем, что в момент вознесения в небо на колеснице, с копыта одной из лошадей в воду упала подкова, охладив водные просторы;

запрещается в этот день громко кричать и петь, стрелять из рогатки, ругаться, бегать и стоять под деревом, так как это может привести к удару молнией;

домашних животных в Ильин день нельзя выпускать на улицу или забирать в дом — в них может вселиться нечистая сила.

Какие приметы сопровождают праздник?

Считается, что именно в Ильин день лето подходит к своему завершению. Если 2 августа стоит дождливая погода, то до следующего праздника будет мало пожаров. Попадание под дождь в этот день сулит крепкое здоровье на год. Говорят, что после торжества комары больше не активны.