От поста в соцсетях до профессионального сайта: Центр “Мой бизнес” ЛО рассказал, как предпринимателям представить свой бизнес в интернете

Что нужно, чтобы представить свой бизнес в интернете? В первую очередь рассказать о себе. Сделать это можно с помощью сайта, странички в ВК, размещения на маркетплесах, отметки на картах и многого другого.

Хотим рассказать, какие инструменты предприниматели могут получить бесплатно в центре “Мой бизнес” Ленинградской области:

Сайт-визитку. Центр разработает вам лендинг с нуля, наполнит сайт необходимой информацией и проведет обучение.

Оформление и продвижение странички в ВК. В услугу входит анализ профиля в социальных сетях, разработка стратегии продвижения, создание контент-плана, подготовка 15 постов, настройка таргетированной рекламы.

Помощь в размещении на маркетплейсах. Вам проведут обучающие вебинары, индивидуальные консультации, помогут создать личный кабинет и товарные карточки, а также продвинут товар и обеспечат первые продажи.

Консультацию эксперта по продвижению бизнеса. Вы сможете задать свои вопросы и получить индивидуальный бизнес-разбор от профильного эксперта.

Почему бесплатно?

Центр предоставляет государственные меры поддержки и ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Как получить?

В центре «Мой бизнес» Ленинградской области. На сайте 813.ru вы можете узнать больше о центре и ознакомиться с мерами поддержки. Также задать свои вопросы вы можете в телеграм-канале МойБизнес47.

Напомним также, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в Телеграм-канале.