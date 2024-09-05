Благотворительность: как она появилась в России?

Каждое 5 сентября проходит Международный день благотворительности — International Day of Charity. Праздник с сопутствующими мероприятиями ввели для того, чтобы обратить общественное внимание на проблемы бедности в разных странах вне зависимости от уровня их экономического, социального и культурного развития. Рассказываем, в честь кого ввели праздник, как благотворительность развивалась в России и что сделать, чтобы стать благотворителям уже сегодня.

Благотворительность — это действие, направленное на оказание безвозмездной поддержки незнакомым или малознакомым нуждающимся людям.

Почему праздник отмечается 5 сентября?

Выбор пал на эту дату неслучайно. 25 лет назад, 5 сентября 1997 года, скончалась известная монахиня и миссионерка мать Тереза Калькуттская, посвятившая свою жизнь помощи обездоленным людям.

Краткая биография матери Терезы

Агнес Гондже Бояджиу появилась на свет в 1910 году. В 18-летнем возрасте перебралась в Ирландию, вступив там в католический монашеский орден сестер Лорето. Спустя год в ходе монашеской миссии прибыла в индийский город Калькутта. Всем известное имя взяла в честь монахини Терезы де Лизье, приняв постриг в 1931 году. 17 лет обучала детей в школе Святой Марии.

В середине XX века с разрешения Папы Римского Пия XII основала орден сестер милосердия. Его участники занимались открытием школ, приютов и больниц для бедных и больных людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания. В числе обетов помимо нищеты, целомудрия и поста, следовало альтруистично служить обездоленным людям.

Свыше 45 лет монахиня исполняла свою миссию, которую, по ее утверждению возложил на неё внутренний голос, озвучив: «Иди и живи среди бедных, а я буду с тобой». Благотворительная деятельность матери Терезы, начатая в Индии, постепенно распространилась на другие страны.

За безвозмездный вклад её труд признали по всему миру. В 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира. Монахиня скончалась через несколько недель после своего 87-летия. В 2003 году Католическая церковь причислила её к лику блаженных, а в 2016 к лику святых.

Благотворительность в России

На Руси бедным начали помогать с приходом христианства. Владимир Мономах выделил духовенству средства на содержание церквей, богаделен и больниц. Несколько последующих веков монастыри являлись местом помощи для обездоленных.

В Средние века в стране появились братские приюты, помогающие тем, кто не мог жить собственным трудом. Первые приюты для сирот возникли в период правления Михаила Фёдоровича Романова. Его сын Алексей Михайлович в период своего царствования раздавал милостыню по праздникам, посещая богадельни и места заключения. В своем дворце он полностью обеспечивал проживание юродивых. Его советник Фёдор Ртищев впервые в России попытался объединить госпомощь нуждающимся с частной благотворительностью: пожилых людей, калек и пьяниц свозили со всей Москвы в специальные дома, где содержали до конца жизни. За ним числится создание Андреевского монастыря, Ртищевской школы, множества больниц, школ и богаделен. При царе Фёдоре Алексеевиче сирот стали обучать грамоте, ремеслам и наукам.

Во время правления Петра I основная благотворительная деятельность была направлена на истинно нуждающихся. Тогда пользовалось популярностью династийное жертвование средств. С правлением Екатерины II благотворительные средства как государственные, так и частные направлялись на строительство сиротских и работных домов, больниц и домов для душевнобольных людей. Императрица Мария Фёдоровна стала главой крупнейшей благотворительной организации в дореволюционной России, которая помогала престарелым, вдовам, детям и людям с инвалидностью. Благодаря супруге императора Александра I Елизавете Алексеевне появилось «Благодетельное общество». В нём занимались содержанием народных столовых, ночлежных приютов, амбулаторий, больниц и прочего.

Расцветом благотворительности в России считается время правления Александра II, Александра III и Николая II. Именно тогда начала формироваться система попечительства. Благодаря многим представителям известных фамилий, например, Боткиным, Щукиным, Третьяковым и другим на рубеже XIX и XX веков появилось меценатство. Пиком стала крупная благотворительная акция «Белый цветок», в рамках которой появились филантропические базары и развлечения.

В Советском Союзе главную роль благотворителя взял на себя государственный аппарат. Общественные организации отошли в сторону, а сама благотворительность приняла добровольно-принудительную подоплеку.

Чем охарактеризована благотворительность в наши дни?

Отправной точкой новой вехи благотворительности стал 2006 год. Именно тогда фонды, помогающие людям с разными сложными жизненными ситуациями, начали расти в численности. Они выявляли основные сбои и возможные варианты их недопущения. Внимание людей все больше приковывалось к проблемам окружающей среды и нуждающимся категориям граждан.

Помощником в донесении информации стали соцсети. С течением времени они преобразовались в быстродействующий способ сбора необходимых сумм для решения различных проблем. Возможность быстро организовать социальный проект с его дальнейшим продвижением позволяет и по сей день быстро запускать новые инициативы.

Как стать благотворителем?

Сейчас принять участие в благотворительности может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать фонд и перевести на его счёт энную сумму средств. Во избежание недобросовестных сборщиков фонды ведут прозрачную отчётность, что помогает отследить поступления финансов и их дальнейший путь.

Помогая другим, мы делаем наш мир лучше!