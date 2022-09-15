Петербург стал самым любимым городом россиян

Петербург и Москва разделили первое место в списке городов, в которые влюблены россияне. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
За столицу и город на Неве проголосовали по 14% опрошенных. Тройку любимых городов россиян замкнул Краснодарский край, в частности Сочи, предпочтение которому отдали 8% респондентов. В пятерку также вошли Крым и Дальний Восток — по 4%.
А 4% опрошенных вовсе заявили, что у них нет любимых мест в России.
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