Петербург стал самым любимым городом россиян

Петербург и Москва разделили первое место в списке городов, в которые влюблены россияне. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

За столицу и город на Неве проголосовали по 14% опрошенных. Тройку любимых городов россиян замкнул Краснодарский край, в частности Сочи, предпочтение которому отдали 8% респондентов. В пятерку также вошли Крым и Дальний Восток — по 4%.

А 4% опрошенных вовсе заявили, что у них нет любимых мест в России.