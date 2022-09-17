У жительницы Ленобласти изъяли полярную лисицу после суда

Во Всеволожском районе Ленобласти Росприроднадзор лишил жительницу СНТ «Белоостров» права собственности на полярную лисицу. Она не имела права ее содержать.

Еще в марте прошлого года специалисты провели осмотр содержащихся в СНТ диких животных: медведицы Маши и лисицы Веточки. По закону полярную лису запрещено содержать в условиях неволи после 1 января 2020 года. Веточку женщина взяла к себе в апреле, когда норма уже действовала.

Претензии возникли и к проживанию медведицы, но ее жилищные условия были улучшены, так что съезжать ей не пришлось. А вот Веточку по решению суда ждет переезд ждет переезд. Также женщине придется заплатить штраф в тысячу рублей, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.