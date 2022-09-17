Юрист предупредил о риске потерять квартиру при сдаче ее в аренду

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин предупредил, что мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт посоветовал добавлять в договор аренды спецпункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».

По словам Уткина, внести данный пункт в договор можно в любом МФЦ.

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Кроме того, юрист рекомендовал сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.