Перепутал с кабаном: в лесах Выборгского района охотник случайно застрелил егеря

Охотника отпустили под обязательство о явке.

По информации правоохранительных органов, в лесу в Выборгского района Ленобласти 53-летний охотник во время охоты из своего карабина непреднамеренно убил егеря.

В отделении полиции мужчина объяснил, что увидел шевеление в кустах и произвел выстрел по ним, думая, что там кабан. Однако в кустах оказался 68-летний егерь, от огнестрельного ранения в грудь он скончался.

По итогу возбуждено уголовное дело. Охотника отпустили под обязательство о явке. Выясняются все обстоятельства произошедшего.