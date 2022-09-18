Перепутал с кабаном: в лесах Выборгского района охотник случайно застрелил егеря

Охотника отпустили под обязательство о явке.
По информации правоохранительных органов, в лесу в Выборгского района Ленобласти 53-летний охотник во время охоты из своего карабина непреднамеренно убил егеря.
В отделении полиции мужчина объяснил, что увидел шевеление в кустах и произвел выстрел по ним, думая, что там кабан. Однако в кустах оказался 68-летний егерь, от огнестрельного ранения в грудь он скончался.
По итогу возбуждено уголовное дело. Охотника отпустили под обязательство о явке. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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