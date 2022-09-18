Глава Российского топливного союза спрогнозировал нехватку дизеля зимой

Речь идёт о морозостойких сортах этого топлива.

радио Sputnik президент организации Евгений Аркуша. — С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определённые трудности, — заявил в интервьюпрезидент организации Евгений Аркуша.

По его словам, отечественные производители продолжают экспортировать этот нефтепродукт в больших количествах.

Раньше, отметил эксперт, помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизтоплива, на сегодня «их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт».

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Аркуша добавил, что предотвратить дефицит морозостойких сортов этого топлива на российском рынке можно с помощью закупок в Белоруссии. Он добавил, что вопрос о поставках уже обсуждается.

В целом ситуацию на российском рынке нефтепродуктов президент Российского топливного союза назвал «абсолютно стабильной».