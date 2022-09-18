Глава Российского топливного союза спрогнозировал нехватку дизеля зимой

Речь идёт о морозостойких сортах этого топлива.
— С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определённые трудности, — заявил в интервью радио Sputnik президент организации Евгений Аркуша.
По его словам, отечественные производители продолжают экспортировать этот нефтепродукт в больших количествах.
Раньше, отметил эксперт, помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизтоплива, на сегодня «их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт».
Вам будет интересно
Специалисты обрабатывают акваторию активной пеной. В телеграм-каналах распространяется видео, на котором виден разлив топлива между Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны....
02.08.2022 197
Аркуша добавил, что предотвратить дефицит морозостойких сортов этого топлива на российском рынке можно с помощью закупок в Белоруссии. Он добавил, что вопрос о поставках уже обсуждается.
В целом ситуацию на российском рынке нефтепродуктов президент Российского топливного союза назвал «абсолютно стабильной».