В некоторых странах ЕС счета выросли в десять раз.

В отелях Турции количество броней на ноябрь выросло в полтора раза относительно прошлого года. Речь идет о заполняемости гостиниц европейцами. Жители ЕС стали массово готовиться к тому, чтобы пережить экономический кризис и похолодание на турецкой территории. Об этом сообщает телеканал A Haber.

После начала спецоперации Россией на Украине страны Запада ввели против Москвы санкции, что спровоцировало рост стоимости и на продукты питания, и на топливо, и на электроэнергию. Ограничительные меры в отношении РФ нанесли серьезный удар по мировой экономике.

Европейцы, чьи счета выросли более чем в десять раз, на фоне призывов «принять душ вместе» в условиях «газового кризиса» будут стекаться в отели Турции, чтобы провести там зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50%.