Главным символом праздника стали большие фигуры ангелов, расписанные студентами и преподавателями Академии им. А. Л. Штиглица.
В центре города прошли различные художественные акции. Выступили музыканты Государственной академической капеллы, актеры, хореографические коллективы вузов города — сообщает Петербургский Дневник.
Мы отбирали артистов и коллективы в течение двух месяцев, и с уверенностью могу сказать, что они лучшие в городе. Это студенты и школьники старших классов. Каждая сцена передавала эстафету другй, чтобы не глушить друг друга и выступать гармоничноОрганизатор мероприятия Галина Пивоварова