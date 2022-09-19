Главным символом праздника стали большие фигуры ангелов, расписанные студентами и преподавателями Академии им. А. Л. Штиглица.

В центре города прошли различные художественные акции. Выступили музыканты Государственной академической капеллы, актеры, хореографические коллективы вузов города — сообщает Петербургский Дневник.