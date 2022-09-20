12-летний мальчик, которого засыпало песком на карьере под Гатчиной, спустя месяц умер в больнице

Пострадавший в результате несчастного случая в Гатчинском районе Ленобласти подросток спустя месяц умер в больнице.

Напомним, инцидент произошел 20 августа, 12-летний мальчик отдыхал с матерью на карьере Замостье и забрался на гору. Когда женщина отвлеклась, мальчик оступился и упал, а сверху его засыпало песком. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 19 сентября мальчик скончался в детской клинической больнице Петербурга.

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