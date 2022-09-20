PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Американская компания приняла это решение из-за ситуации вокруг Украины.

— Все концентраты для изготовления напитков закончились в России, и производство остановилось, — заявили представители концерна.

О приостановке выпуска и продаж в России своих брендов PepsiCo объявила в начале марта. Тогда также сообщалось о прекращении рекламной деятельности на территории нашей страны.