PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Американская компания приняла это решение из-за ситуации вокруг Украины.
— Все концентраты для изготовления напитков закончились в России, и производство остановилось, — заявили представители концерна.
О приостановке выпуска и продаж в России своих брендов PepsiCo объявила в начале марта. Тогда также сообщалось о прекращении рекламной деятельности на территории нашей страны.
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