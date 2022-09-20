Эксперт рассказал, почему хранить евро и доллары становится опасно

Владение валютами недружественных стран для россиян становится рискованным.

Аналитик Олег Сыроваткин рассказал «Прайму», что валюту недружественных стран можно легко утратить. Кроме того, она уже не приносит дохода. Дело в том, что ставки по банковским вкладам в долларах и евровалютах маленькие, а за ее хранение на расчетных и брокерских счетах и вовсе приходится платить. Также проведение переводов в евро и долларах, вероятно, будет сопровождаться со множеством проблем.

Также при хранении валют недружественных стран рискуют юридические лица и ИП. , Их доллары и евро, хранимые в банках России, могут оказаться замороженными, если те попадут под санкции.

Указ, который Владимир Путин подписал 8 августа, позволяет таким кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, если соответствующие денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года, — рассказал аналитик .