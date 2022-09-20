Поправки внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года, могут обратиться с заявлением о получении гражданства без соблюдения условий, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 13 закона о гражданстве, и без представления вида на жительство. Пункт «а» подразумевает наличие непрерывного пятилетнего срока проживания на территории России.