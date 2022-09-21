На 50-ти переездах в Ленобласти до конца года обновят асфальт

В 2022 году на 50-ти железнодорожных переездах Ленобласти заменят асфальтное покрытие.
Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, специалисты ОЖД и дорожники предварительно оценят каждый переезд, включенный в план ремонта. Работы пройдут в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и ГКУ «Ленавтодор» о синхронизации работ по восстановлению покрытия на подходах к переездам и межпунктных участках.
В прошлом году асфальт был заменен на более чем 100 проездах в Ленобласти.
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15.09.2022 100