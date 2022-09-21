В ВС России будут призваны 300 тысяч резервистов — Шойгу

Ранее было объявлено о частичной мобилизации в России.

По словам министра обороны Сергея Шойгу во время обращения, 300 тысяч резервистов будут призваны в ВС России.

Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Мобилизации студентов ВУЗов и тех, кто служит по призыву, не будет.

Шойгу добавил, что почти каждый день наблюдаются удары по гражданскому населению. Бьют по больницам, местам массового скопления людей. Это полная подконтрольность западным кураторам и инструкторам. Их много в последнее прибыло — 150 человек. Западное командование руководит операцией из Киева.

Министр обороны отметил, что пройдет слаживание, экипажей, командование, взвода, и только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.

Также стали известны потери ВС России в ходе всей спецоперации и они составили 5937 человек. В тоже время Украина потеряла половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

— Против нас работаем вся натовская спутниковая группировка — больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений, — заключил Шойгу.