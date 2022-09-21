Призывная комиссия по мобилизации создана в Ленобласти

Комиссию возглавляет Александр Дрозденко.
Так, в Ленобласти создана призывная комиссия по частичной мобилизации в ВС России.
Отмечается, что комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для региона.
Комиссию возглавил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Заместителем губернатора по призыву является вице-губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин, пишет телеграм-канал Деловой Петербург.
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