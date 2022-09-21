Минюст прокомментировал желание Аллы Пугачевой стать иноагентом

В ведомстве сочли странной просьбу Пугачевой.

После признания Максима Галкина* иноагентом на территории РФ той же участи намерена добиться и его супруга — Алла Пугачева. В своих соцсетях певица заявляла, что поддерживает своего мужа и готова пополнить ряды иноагентов.

В Минюсте ответили на странную просьбу Примадонны. Глава ведомства Олег Свириденко заявил, что вряд ли желание артистки осуществимо — для признания певицы иноагентом необходимо официальное обращение.

«Пугачева не обращалась в Минюст. Обращение должно быть официальным», — цитирует редакция «Shot» главу Минюста.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022