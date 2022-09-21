Годовая инфляция в Ленобласти замедляется четвертый месяц подряд, в августе она составила 12,4%, что ниже июля на 0,6 процентных пунктов. Это самый низкий показатель среди всех регионов СЗФО.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, на снижение инфляции в последний летний месяц оказали влияние рост объемов производства региональных сельхозпредприятий и уменьшение затрат производителей.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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13.09.2022 157