Депутаты Ленобласти приняли дополнительные меры поддержки экономики

Ленинградские депутаты приняли проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в части принятия мер по поддержке экономики и населения Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, законопроект, инициированный вице-спикером Татьяной Тюриной, разработан в целях поддержки хозяйствующих субъектов и населения Ленинградской области в связи с совершением отдельными иностранными государствами недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц.

Статьей 1 законопроекта предлагается в перечень основных направлений региональной аграрной политики Ленинградской области включить такое направление как вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Статьей 2 законопроекта предусматривается временное (до 31 декабря 2023 года) оказание бесплатной юридической помощи гражданам, с которыми, начиная с 1 марта 2022 года, расторгнут трудовой договор на основании пункта 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ (в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), если они обращаются по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов, предусмотренных трудовым законодательством.

Кроме того, часть 2 статьи 46 областного закона № 31-оз «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области», устанавливающую целевые показатели в целях реализации стандарта обеспечения внедрения цифровых технологий в социальной сфере, а также в сфере экономики и оказания государственных услуг, предлагается дополнить новым целевым показателем в виде финансовой государственной поддержки проектов, направленных на разработку и (или) внедрение отечественных решений в области информационных технологий.

Во втором чтении депутаты приняли поправки уточняющего характера, с учетом которых законопроект был поддержан и в третьем чтении.