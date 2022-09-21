Общественные бани в Ленобласти предлагают ремонтировать за счет федерального бюджета

Депутаты Ленобласти приняли обращение к Председателю правительства РФ по вопросу включения реконструкции муниципальных бань в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

КАк рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, данный вопрос инициирован депутатами Дмитрием Рытовым и Никитой Ковалем и является в настоящее время актуальным для многих муниципальных районов.

В Ленинградской области насчитывается около 60 муниципальных бань, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения плановой реконструкции или капитального ремонта. Однако доходы местных бюджетов муниципальных образований, в собственности которых находятся бани, как правило, не позволяют органам МСУ выделять необходимое и достаточное финансирование на проведение их капитального ремонта.

В региональной казне денег на эти цели тоже не хватает, потому в Обращении предложено включить реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности, в перечень направлений, реализуемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе посредством субсидирования за счет средств федерального бюджета.

Обращение было принято на заседании единогласно и будет направлено Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.