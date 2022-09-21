Четырёх щенков бельгийской овчарки малинуа передала кинологическая общественная организация «Х легион».

Щенки превосходные. Спасибо большое! По активности собак можно судить, что они хорошего разведения и очень податливые, видно, что очень хороший генофонд. Главная ценность такой породы – в их служебных качествах, их можно натренировать Начальник минно-розыскного отделения кинологической службы МЧС ДНР Игнат Богдан