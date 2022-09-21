Волонтеры из России подарили щенков сотрудникам МЧС ДНР

Автор: Анастасия Щербакова
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Четырёх щенков бельгийской овчарки малинуа передала кинологическая общественная организация «Х легион».

Щенки превосходные. Спасибо большое! По активности собак можно судить, что они хорошего разведения и очень податливые, видно, что очень хороший генофонд. Главная ценность такой породы – в их служебных качествах, их можно натренироватьНачальник минно-розыскного отделения кинологической службы МЧС ДНР Игнат Богдан

Далее щенков будут ежедневно тренировать кинологи-спасатели — сообщается в Телеграм-канале «Типичное Енакиево».

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t.me/s/tip_enakievo
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t.me/s/tip_enakievo
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