Четырёх щенков бельгийской овчарки малинуа передала кинологическая общественная организация «Х легион».
Щенки превосходные. Спасибо большое! По активности собак можно судить, что они хорошего разведения и очень податливые, видно, что очень хороший генофонд. Главная ценность такой породы – в их служебных качествах, их можно натренироватьНачальник минно-розыскного отделения кинологической службы МЧС ДНР Игнат Богдан
Далее щенков будут ежедневно тренировать кинологи-спасатели — сообщается в Телеграм-канале «Типичное Енакиево».