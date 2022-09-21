Одной из первых отреагировала ФРГ.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал решение «неверным шагом». Он заявил, что в Берлине обсудят, как ответить на российскую частичную мобилизацию.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что частичная мобилизация якобы свидетельствует о «плачевном» положении российских войск.
Американское издание Тhe New York Times решило, что специальная военная операция на Украине подорвала лидерство российского президента и его авторитет, поэтому обращение Владимира Путина было попыткой «восстановить свою власть».
Заявления западной прессы носят исключительно пропагандистский характер. Они направлены на создание видимости плохого положения России — сообщает издание «Военное обозрение».