Одной из первых отреагировала ФРГ.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал решение «неверным шагом». Он заявил, что в Берлине обсудят, как ответить на российскую частичную мобилизацию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что частичная мобилизация якобы свидетельствует о «плачевном» положении российских войск.

Американское издание Тhe New York Times решило, что специальная военная операция на Украине подорвала лидерство российского президента и его авторитет, поэтому обращение Владимира Путина было попыткой «восстановить свою власть».

Заявления западной прессы носят исключительно пропагандистский характер. Они направлены на создание видимости плохого положения России — сообщает издание «Военное обозрение».