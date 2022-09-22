Коронавирус подтвердился еще у 886 жителей Ленобласти — данные на 22 сентября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 886 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 225 896 человек, выздоровели — 212 431.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+18), Пикалёво (+15), Совхозный (+1).
- Волосовский район: п. Каложицы (+3), Кикерино (+1), Терпилицы (+2), Торосово (+1), п. Курск (+2), Реполка (+1), Клопицы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+10), Паша (+7), Новая Ладога (+9), Свирица (+1), Иссад (+2), Ивушка (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+64), Кудрово (+14), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+3), д. Щеглово (+3), Сертолово (+33), Кузьмоловский (+2), массив Ваганово (+2), пгт. им. Морозова (+7), Старая (+5), Вартемяги (+1), Токсово (+5), Борисова Грива (+1), Романовка (+6), Бугры (+1), Гарболово (+10), Агалатово (+1), Юкки (+2), пгт. им. Свердлова (+9), Белоостров (+1), Лесное (+1), Ириновка (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Корнево (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1), Рапполово (+1), Лемболово (+2), ДНП «Луговое» (+1), Стеклянный (+2), Васкелово (+1), Тавры (+1), Сярьги (+1), Озерки (+1), Плинтовка (+1), Коккорево (+1), Массив Лехтуси (+2), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+73), Перово (+1), Первомайское (+3), Рощино (+15), Светогорск (+4), Поляны (+4), Коробицыно (+1), Каменногорск (+6), Красный Сокол (+1), Цвелодубово (+2), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+2), Красная Долина (+1), Лебяжье (+1), Высоцк (+6), Пески (+2), Сопки (+1), Пушное (+3).
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20.09.2022 252
- Гатчинский район: Гатчина (+36), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Суйда (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+21), Дивенский (+2), Коммунар (+2), Белогорка (+3), Лампово (+1), Новый Учхоз (+3), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+12), Красницы (+2), Кобринское (+1), Прибытково (+1), тер. Садоводства Ольха (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Серёжино (+1), Фалилеево (+1), Горка (Куземкинское с/п) (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+39), Будогощь (+4), Чирково (+1), Березняк (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+4), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+16).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+2), Аннино (+1), Горбунки (+4), Гора-Валдай (+1), Виллози (+2), Бронна (+1), Лопухинка (+2), Лебяжье (+2), Дубки (+1), Копорье (+3), Горки (+1), Кипень (+1), Волковицы (+2), Узигонты (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Торковичи (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+11), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Севастьяново (+1), Светлое (+1), Мичуринское (+2), Ларионово (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+71), Старополье (+2), Черновское (+1), Сосновка (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+124), Шугозеро (+10), Цвылёво (+1), Стретилово (+1), Красава (+1), Куневичи (+2), Мехбаза (+2), Фишера гора (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Форносово (+1).