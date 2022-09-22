Коронавирус подтвердился еще у 886 жителей Ленобласти — данные на 22 сентября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 886 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 225 896 человек, выздоровели — 212 431.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+18), Пикалёво (+15), Совхозный (+1).

Волосовский район: п. Каложицы (+3), Кикерино (+1), Терпилицы (+2), Торосово (+1), п. Курск (+2), Реполка (+1), Клопицы (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+10), Паша (+7), Новая Ладога (+9), Свирица (+1), Иссад (+2), Ивушка (+1).

Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+64), Кудрово (+14), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+3), д. Щеглово (+3) , Сертолово (+33), Кузьмоловский (+2), массив Ваганово (+2), пгт. им. Морозова (+7), Старая (+5), Вартемяги (+1), Токсово (+5), Борисова Грива (+1), Романовка (+6), Бугры (+1), Гарболово (+10), Агалатово (+1), Юкки (+2), пгт. им. Свердлова (+9), Белоостров (+1), Лесное (+1), Ириновка (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Корнево (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1), Рапполово (+1), Лемболово (+2), ДНП «Луговое» (+1), Стеклянный (+2), Васкелово (+1), Тавры (+1), Сярьги (+1), Озерки (+1), Плинтовка (+1), Коккорево (+1), Массив Лехтуси (+2), Лесколово (+2).

Выборгский район: Выборг (+73), Перово (+1), Первомайское (+3), Рощино (+15), Светогорск (+4), Поляны (+4), Коробицыно (+1), Каменногорск (+6), Красный Сокол (+1), Цвелодубово (+2), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+2), Красная Долина (+1), Лебяжье (+1), Высоцк (+6), Пески (+2), Сопки (+1), Пушное (+3).

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