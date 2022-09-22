Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург

Пять вагонов поезда №21, следовавшего в Петербург, сошли с рельсов в Мурманской области. Инцидент произошел на перегоне Куна — Ягельный Бор.

Как сообщили в МЧС, вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту инцидента.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным ОЖД, пассажиры поезда были пересажены в другие вагоны и отправлены до места назначения. Все они получат возврат полной стоимости проезда, а также баллы программы лояльности «РЖД Бонус».