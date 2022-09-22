Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург

Автор: Гузель Галимова
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Пять вагонов поезда №21, следовавшего в Петербург, сошли с рельсов в Мурманской области. Инцидент произошел на перегоне Куна — Ягельный Бор.

Как сообщили в МЧС, вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту инцидента.

Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург сошел с рельсов, Петербург, Мурманская областьФото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург сошел с рельсов, Петербург, Мурманская областьФото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург сошел с рельсов, Петербург, Мурманская областьФото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным ОЖД, пассажиры поезда были пересажены в другие вагоны и отправлены до места назначения. Все они получат возврат полной стоимости проезда, а также баллы программы лояльности «РЖД Бонус».

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27.07.2022 396
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