Под Мурманском с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Петербург

Пять вагонов поезда №21, следовавшего в Петербург, сошли с рельсов в Мурманской области. Инцидент произошел на перегоне Куна — Ягельный Бор.
Как сообщили в МЧС, вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту инцидента.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По данным ОЖД, пассажиры поезда были пересажены в другие вагоны и отправлены до места назначения. Все они получат возврат полной стоимости проезда, а также баллы программы лояльности «РЖД Бонус».
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