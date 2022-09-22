Авария с двумя большегрузами тормозит движение на «Нарве» под Кингисеппом

ДТП произошло утром 22 сентября на 107 километре трассы А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Там столкнулись два грузовика, которые следовали в попутном направлении. После удара один большегруз съехал в кювет, другой перевернулся. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», движение автомобилей сейчас затруднено в обоих направлениях. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.