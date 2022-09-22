В Ленинградском зоопарке поселились волчата – видео

В Ленинградском зоопарке поселились новые питомцы — волчата Мрак и Сумрак. Они родились в зоопарке Псковской области.

Волчатам сейчас 3,5 месяца, их временно разместили в вольере напротив Детского зоопарка. В свой вольер, в котором сейчас идет ремонт, они переедут примерно через месяц.

Видео: Ленинградский зоопарк

Сотрудник Ленинградского зоопарка Дмитрий Васильев, у которого большой опыт общения с волками, быстро подружился с новыми питомцами. Он отмечает, что волчата чувствуют себя отлично. Малыши полностью здоровы, очень умны и активны.