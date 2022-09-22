Правительство России предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Автор: Александр Селиванов
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Оно объединит действующие в стране выплаты.

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о том, что с 1 января 2023 года предлагается ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Как объяснил премьер-министр, это пособие объединит ряд выплат, которые действуют на данный момент.

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