Правительство России предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Оно объединит действующие в стране выплаты.
Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о том, что с 1 января 2023 года предлагается ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами.
Как объяснил премьер-министр, это пособие объединит ряд выплат, которые действуют на данный момент.
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