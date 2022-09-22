Спасатели вывели мужчину из леса возле Лодейного Поля

По информации ivbg.ru, сотрудники аварийно-спасательной службы спасли из леса возле Лодейного Поля потерявшегося мужчину.

Сообщение о заблудившемся экстренные службы получили 22 сентября. Заявитель отмечал, что мужчина не вернулся домой после прогулки в лесу Лодейного Поля.

На помощь отправились сотрудники поисково-спасательного отряда. Мужчину обнаружили и помогли ему выбраться из лесной чащи. В целости и сохранности его передали родственникам.