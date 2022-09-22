В управлении Генштаба отметили, что в этот раз набрано меньше людей, чем в прошлом году.

Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский

Он так же подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут — сообщают РИА Новости.