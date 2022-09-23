Сразу несколько боеприпасов времен войны обнаружили в Ленобласти – фото

На прошлой неделе группы разминирования ОМОН «Бастион» несколько раз выезжала в районы Ленобласти для обследования боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в лесу между деревнями Беково и Покровка в Лужском районе строители обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 152 мм. В Луге у автобазы на Старорусской улице в песке нашли минометную мину калибра 50 мм.

фото ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти фото ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти фото ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В массив «Посадников остров» в Киришском районе новые владельцы дома при разборе старых вещей нашли четыре гранаты РГД-33. Позже выяснилось, что это были пустые корпуса.

Вам будет интересно У пенсионера в Луге нашли склад боеприпасов Более 300 патронов к различным видам оружия нашли в квартире 75-летнего жителя Луги. По информации Ivbg.ru, в начале августа у пенсионера... 10.09.2022 197

Все найденные предметы вывезли на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.